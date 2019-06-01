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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самарское «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата РФ по мини-футболу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Самарское «Динамо» одержало победу над сыктывкарской «Новой генерацией» и завоевало бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу.

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Четвертая встреча серии за третье место, состоявшаяся в Сыктывкаре, завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей, в составе которых голы забили Артур Мелконян (3-я минута), Владимир Саносян (4 и 38), также отправивший мяч в свои ворота на 8-й минуте, Павел Симаков (16), Алексей Лялин (47) и Андрей Заболонков (49). У проигравших отличились Иван Суворов (12), Кирилл Шишов (47) и Александр Семуков (49).

«Динамо» выиграло серию со счетом 3−1. Чемпионский титул ранее в субботу выиграла «Тюмень», которая победила московский клуб КПРФ в финальной серии — 3−1.

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