Самарское «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата РФ по мини-футболу

Четвертая встреча серии за третье место, состоявшаяся в Сыктывкаре, завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей, в составе которых голы забили Артур Мелконян (3-я минута), Владимир Саносян (4 и 38), также отправивший мяч в свои ворота на 8-й минуте, Павел Симаков (16), Алексей Лялин (47) и Андрей Заболонков (49). У проигравших отличились Иван Суворов (12), Кирилл Шишов (47) и Александр Семуков (49).