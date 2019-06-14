Игрок с 35 голами за сезон и 21-летний бразилец стали новичками футзального «Кайрата»

21-летний Габриэль — один из самых перспективных игроков на своей позиции. С 2017 по 2018 год он выступал за родной «Коринтианс», а в прошлом сезоне перебрался в португальскую «Брагу», за которую забил четыре мяча в 12 матчах. Позже нападающий вернулся на родину, где выступал за клуб «Жоакаба».

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«Он мощный игрок, молодой, умеет действовать и на фланге, достаточно результативный. В Бразилии многие считают, что ему нужна именно такая команда, как у нас, то есть где есть дисциплина, порядок и доверие к молодым», — говорит о Габриэле главный тренер «Кайрата» Кака.

29-летний Луизиньо до «Кайрата» играл за японскую «Нагою», итальянские «Реал Риети» и «Киоли», бразильские «Карлиспорт» и «Карлос Барбоза». В прошедшем сезоне Лузиньо забил 35 голов в 47 матчах и выиграл все японские трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Интересно, что Луизиньо играл против «Кайрата» в Элитном раунде Кубка УЕФА сезона 2016/17. Тогда он выступал за итальянский «Реал Риети», его команда уступила — 2:3.

«Нам нужен был левоногий игрок, поскольку мы потеряли Тайнана. Луизиньо хорошо выступал за “Карлос Барбозу” и “Нагоя” в Японии. Это качественный игрок, который поможет нам», — считает Кака.