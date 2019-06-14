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20:48 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ сократил отставание от «Столицы» в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ до минимума сократил отставание от «Столицы» в финальной серии ХХХ чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: http://sportnaviny.com/

Сегодня в домашнем матче гомельчане сумели выиграть у минчан с результатом 4:1. До этого «Столица» одержала две виктории подряд — 4:2 (в гостях) и 4:1 (дома). Счет в серии до трех побед 2:1 в пользу «столичников». Следующий поединок пройдет 18 июня в Минске.

Если «Столица» выиграет, то в третий раз станет чемпионом Беларуси. Свой первый титул минчане завоевали в 2014 году, победив в финале оршанский «Витэн» (счет серии — 3:2), а в 2017 году были сильнее ВРЗ (счет серии — 3:0).

Обладателем бронзовых медалей нынешнего первенства стал «Витэн», одолевший в серии за третье место гомельский БЧ с результатом 2:1. Сначала оршанцы победили на своей площадке 6:4, затем гомельчане взяли реванш у себя дома со счетом 4:2, а в решающем поединке серии до двух побед «Витэн» вновь выиграл в Орше — 4:3.

В прошлом сезоне чемпионом Беларуси стал «Лидсельмаш», одолевший в серии за золото ВРЗ. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены «Столицы», переигравшие «Витэн».

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три титула у «Витэна» и столичных клубов «Менск» и МАПИД, дважды золото завоевывали «Столица» и минский «Симург».

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