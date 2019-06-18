«Столица» в третий раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу

Сегодня в четвертом поединке серии за золото, состоявшемся в минском спорткомплексе МАПИД, подопечные Андрея Толмача выиграли у гомельчан со счетом 3:1.

В первой встрече финала «Столица» победила в Гомеле со счетом 4:2, затем дома — 4:1, а в третьем матче серии ВРЗ на своей площадке сумел добиться успеха со счетом 4:1.

Это третий чемпионский титул «столичников»: первый они завоевали в 2014 году, победив в финале оршанский «Витэн» (счет серии — 3:2), а в 2017 году были сильнее ВРЗ (счет серии — 3:0).

Обладателем бронзовых медалей нынешнего первенства стал «Витэн», одолевший в серии за третье место гомельский БЧ с результатом 2:1. Сначала оршанцы победили на своей площадке 6:4, затем гомельчане взяли реванш у себя дома со счетом 4:2, а в решающем поединке серии до двух побед «Витэн» вновь выиграл в Орше — 4:3.