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18 июня, источник: БЕЛТА

«Столица» в третий раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский клуб «Столица» в третий раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, обыграв в финальной серии 30-го национального первенства гомельский ВРЗ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертом поединке серии за золото, состоявшемся в минском спорткомплексе МАПИД, подопечные Андрея Толмача выиграли у гомельчан со счетом 3:1.

В первой встрече финала «Столица» победила в Гомеле со счетом 4:2, затем дома — 4:1, а в третьем матче серии ВРЗ на своей площадке сумел добиться успеха со счетом 4:1.

Это третий чемпионский титул «столичников»: первый они завоевали в 2014 году, победив в финале оршанский «Витэн» (счет серии — 3:2), а в 2017 году были сильнее ВРЗ (счет серии — 3:0).

Обладателем бронзовых медалей нынешнего первенства стал «Витэн», одолевший в серии за третье место гомельский БЧ с результатом 2:1. Сначала оршанцы победили на своей площадке 6:4, затем гомельчане взяли реванш у себя дома со счетом 4:2, а в решающем поединке серии до двух побед «Витэн» вновь выиграл в Орше — 4:3.

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три раза золото брали «Витэн» и столичные клубы «Менск» и МАПИД.

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