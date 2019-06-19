Футзальный «Кайрат» возглавил европейский клубный рейтинг

В обновленном рейтинге «Кайрат» обошел испанский «Интер», который долгое время занимал первую строчку. Подобное изменение связано с тем, что алматинский клуб добрался до финала Лиги чемпионов по футзалу, в то время как испанцы проиграли оба матча в финальном раунде турнира.