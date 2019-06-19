Футзальный «Кайрат» возглавил европейский клубный рейтинг
Алматинский «Кайрат» по итогам еврокубкового сезона вышел на первое место в европейском рейтинге среди клубных команд, сообщает официальный сайт клуба.
Алматинский «Кайрат» по итогам еврокубкового сезона вышел на первое место в европейском рейтинге среди клубных команд, сообщает официальный сайт клуба.
В обновленном рейтинге «Кайрат» обошел испанский «Интер», который долгое время занимал первую строчку. Подобное изменение связано с тем, что алматинский клуб добрался до финала Лиги чемпионов по футзалу, в то время как испанцы проиграли оба матча в финальном раунде турнира.
На третье место в клубном рейтинге поднялся новый победитель Лиги чемпионов — португальский «Спортинг», которому «Кайрат» уступил в финале.
Добавим, что в ТОП-100 рейтинга вошли еще два казахстанских клуба — карагандинский «Тулпар» и «Актобе», занимающие 54-е и 80-е места соответственно.