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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о переходе нападающего сборной Казахстана по футзалу

Нападающий сборной Казахстана Альберт Акбаликов перешел в «Кайрат». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.

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24-летний Акбаликов впервые в карьере сменил клуб. Ранее он выступал за «Актобе», с которым выигрывал Кубок Казахстана и становился серебряным призером чемпионата страны. В прошлом сезоне он забил девять голов в 19 матчах.

По словам главного тренера «Кайрата» Кака, он будет наигрывать Акбаликова на позиции «столба».

«Альберта хорошо знают в Казахстане, он уже проявил себя на определенном уровне. Наши надежды связаны с ним на позиции “столба”. Он мощный игрок, всегда готов вступить в единоборство, то есть он не играет исключительно на “чистых мячах”. Мне импонирует его манера игры, качества. Надеюсь, он продолжит стремительно развиваться в нашем клубе», — сказал Кака.

Отметим, что Акбаликова с сезона 2016/17 играет и за сборную Казахстана. Он был в заявке на Евро-2018.

В мае Vesti.kz сообщали, что в лице Акбаликова «Кайрат» видит замену другому форварду сборной Казахстана Тайнану, который перешел в португальский «Спортинг» из Лиссабона.

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