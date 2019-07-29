«Кайрат» объявил о переходе нападающего сборной Казахстана по футзалу

24-летний Акбаликов впервые в карьере сменил клуб. Ранее он выступал за «Актобе», с которым выигрывал Кубок Казахстана и становился серебряным призером чемпионата страны. В прошлом сезоне он забил девять голов в 19 матчах.

По словам главного тренера «Кайрата» Кака, он будет наигрывать Акбаликова на позиции «столба».

«Альберта хорошо знают в Казахстане, он уже проявил себя на определенном уровне. Наши надежды связаны с ним на позиции “столба”. Он мощный игрок, всегда готов вступить в единоборство, то есть он не играет исключительно на “чистых мячах”. Мне импонирует его манера игры, качества. Надеюсь, он продолжит стремительно развиваться в нашем клубе», — сказал Кака.

Отметим, что Акбаликова с сезона 2016/17 играет и за сборную Казахстана. Он был в заявке на Евро-2018.