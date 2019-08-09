«Я очень счастлив». Игрок сборной Казахстана по футзалу рассказал о переходе из «Кайрата» в «Спортинг»

Тайнан перешел из «Кайрата» в «Спортинг» этим летом, однако известно, что предварительный контракт с лиссабонцами он подписал еще зимой 2019 года. Интересно, что «Кайрат» и «Спортинг» встречались в финале Лиги чемпионов УЕФА в апреле нынешнего года, португальский клуб выиграл — 2:1.

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«Я очень счастлив, в коллективе я быстро почувствовал себя непринужденно. Выбрал “Спортинг”, потому что это очень большая команда, это огромный клуб. Думаю, что любой игрок в футзале хотел бы стать частью “Спортинга” из-за его величия», — признался Тайнан в интервью клубным медиа.

В первом матче на сборах «Спортинг» обыграл «Буриньосу» со счетом 4:2 и таким образом завоевал первый символический трофей в сезоне. Примечательно, что в конце августа «Спортинг», возможно, сыграет на одном из турниров в Португалии против «Кайрата».