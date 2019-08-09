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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по футзалу и один из лучших бомбардиров ЕВРО-2016 покидают «Кайрат»

Один из лидеров «Кайрата» Динмухамбет Сулейменов и нападающий Серик Жаманкулов близки к уходу из алматинского клуба. В ближайшее время они могут перебраться в талдыкорганский «Жетысу», сообщает Vesti.kz.

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Сулейменов и Жаманкулов отсутствуют на сборах алматинского клуба, они не замечены ни на одном из фоторепортажей команды. Кроме того, косвенно подтверждает уход игроков пост в Instagram экс-главного тренера «Кайрата» Какау, который пожелал игрокам удачи в дальнейшей карьере и сказал, что для него было честью работать с ними.

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Вполне вероятно, что Сулейменов и Жаманкулов подпишут контракты с «Жетысу», поскольку игроки хорошо знакомы с руководством талдыкорганской команды и не планируют завершать карьеру. Ранее Сулейменов в многочисленных интервью говорил, что намерен сыграть на чемпионате мира по футзалу, который пройдет в 2020 году в Литве.

Отметим, что ранее «Кайрат» подписал контракты с двумя молодыми казахстанскими игроками — Альбертом Акбаликовым и Нурсултаном Пиялы, которые вероятно пришли на смену Сулейменову и Жаманкулову.

В составе «Кайрата» Жаманкулов и Сулейменов выступали с 2009 года, то есть на протяжении десяти лет. За это время они завоевали множество внутренних трофеев, включая чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана, а также дважды побеждали в Кубке УЕФА, четыре раза выигрывали Кубок Еременко и один раз — Суперкубок мира.

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