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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший футболист «Кайрата» перешел в футзальный клуб

Бывший форвард футбольного «Кайрата» Канат Ахметов стал игроком футзального «Актобе», сообщает пресс-служба клуба.

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32-летний Ахметов карьеру начинал в «Актобе-Жас», в составе которого стал лучшим бомбардиром первой лиги с 24 голами. В 2012 году он провел пять матчей за «Кайрат», который стал его единственным клубом в КПЛ.

В первой лиге Ахметов забил 67 голов в 220 матчах. Он также играл за «Каспий», «Ак Булак», «Гефест» и «Байтерек». На профессиональном уровне форвард не выступал с 2015 года.

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