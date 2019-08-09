Бывший футболист «Кайрата» перешел в футзальный клуб
Бывший форвард футбольного «Кайрата» Канат Ахметов стал игроком футзального «Актобе», сообщает
Бывший форвард футбольного «Кайрата» Канат Ахметов стал игроком футзального «Актобе», сообщает
32-летний Ахметов карьеру начинал в «Актобе-Жас», в составе которого стал лучшим бомбардиром первой лиги с 24 голами. В 2012 году он провел пять матчей за «Кайрат», который стал его единственным клубом в КПЛ.
В первой лиге Ахметов забил 67 голов в 220 матчах. Он также играл за «Каспий», «Ак Булак», «Гефест» и «Байтерек». На профессиональном уровне форвард не выступал с 2015 года.