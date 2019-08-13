Нападающий сборной Казахстана по футзалу забил первый гол за действующего победителя Лиги чемпионов

«Спортинг» одержал итоговую победу на турнире в Португалии, обыграв «Белененсеш» (8:2) и «Куинта дос Ломбос» (12:1) на Кубке Вила Кашкайш. В матчах принимали участие игроки сборной Казахстана — Тайнан и Лео.
Тайнан, недавно пополнивший состав «львов», забил в двух играх, таким образом, он удачно дебютировал за лиссабонцев. Лео результативными действиями не отметился, но традиционно был надежен в обороне.
Отметим, что в конце августа Тайнана и Лео ожидает встреча со своим бывшим клубом — «Кайратом» на международном Кубке в Портимао. Там лучшую команду Казахстана также ожидают матчи с действующим чемпионом Португалии — «Бенфикой», а также одной из самых титулованных команд Европы — испанским «Интером».
Напомним, что Тайнан перебрался в «Спортинг» нынешним летом, до этого он на протяжении двух лет выступал за «Кайрат», в составе которого выиграл Кубок Еременко, Кубок Казахстана, чемпионат Казахстана, а также серебряные медали Лиги чемпионов.