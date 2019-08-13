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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана по футзалу забил первый гол за действующего победителя Лиги чемпионов

Форвард национальной сборной Казахстана по футзалу Тайнан оформил свой дебютный гол в составе лиссабонского «Спортинга». Бразилец с казахстанским паспортом забил в игре на предсезонном турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Спортинг» одержал итоговую победу на турнире в Португалии, обыграв «Белененсеш» (8:2) и «Куинта дос Ломбос» (12:1) на Кубке Вила Кашкайш. В матчах принимали участие игроки сборной Казахстана — Тайнан и Лео.

Тайнан, недавно пополнивший состав «львов», забил в двух играх, таким образом, он удачно дебютировал за лиссабонцев. Лео результативными действиями не отметился, но традиционно был надежен в обороне.

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Отметим, что в конце августа Тайнана и Лео ожидает встреча со своим бывшим клубом — «Кайратом» на международном Кубке в Портимао. Там лучшую команду Казахстана также ожидают матчи с действующим чемпионом Португалии — «Бенфикой», а также одной из самых титулованных команд Европы — испанским «Интером».

Напомним, что Тайнан перебрался в «Спортинг» нынешним летом, до этого он на протяжении двух лет выступал за «Кайрат», в составе которого выиграл Кубок Еременко, Кубок Казахстана, чемпионат Казахстана, а также серебряные медали Лиги чемпионов.

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