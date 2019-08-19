Футзальный «Кайрат» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов

С 22 по 25 августа 2019 года в португальском городе Портиман состоится международный турнир Record International Masters Futsal 2019, в котором примет участие «Кайрат».

Первый матч «Кайрат» проведет в ночь с 22 на 23 августа по времени Нур-Султана. Это будет товарищеская встреча против «Портимонесе». А в рамках Record International Masters Futsal 2019, игроки алматинского клуба проведут два матча — 24 августа против «Бенфики» и 25 августа против «Спортинга».