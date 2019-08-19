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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов

Алматинский клуб пригласили на турнир в Португалии.

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Источник: Instagram

С 22 по 25 августа 2019 года в португальском городе Портиман состоится международный турнир Record International Masters Futsal 2019, в котором примет участие «Кайрат».

Помимо алматинского клуба приглашение получили: «Интер» (Испания), «Бенфика» (Португалия) и действующий победитель Лиги чемпионов — «Спортинг» (Португалия).

Первый матч «Кайрат» проведет в ночь с 22 на 23 августа по времени Нур-Султана. Это будет товарищеская встреча против «Портимонесе». А в рамках Record International Masters Futsal 2019, игроки алматинского клуба проведут два матча — 24 августа против «Бенфики» и 25 августа против «Спортинга».

Заявка АФК «Кайрат»: Игита, Дуду, Габриэл, Даурен Нургожин, Эдсон, Ранджел, Джон Леннон, Чингиз Есенаманов, Диего, Дуглас, Тайеби, Биржан Оразов, Луизиньо, Альберт Акбаликов и Нурсултан Пиялы.

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