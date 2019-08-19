Футзальный «Кайрат» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов
Алматинский клуб пригласили на турнир в Португалии.
Алматинский клуб пригласили на турнир в Португалии.
С 22 по 25 августа 2019 года в португальском городе Портиман состоится международный турнир Record International Masters Futsal 2019, в котором примет участие «Кайрат».
Помимо алматинского клуба приглашение получили: «Интер» (Испания), «Бенфика» (Португалия) и действующий победитель Лиги чемпионов — «Спортинг» (Португалия).
Первый матч «Кайрат» проведет в ночь с 22 на 23 августа по времени
Заявка АФК «Кайрат»: Игита, Дуду, Габриэл, Даурен Нургожин, Эдсон, Ранджел, Джон Леннон, Чингиз Есенаманов, Диего, Дуглас, Тайеби, Биржан Оразов, Луизиньо, Альберт Акбаликов и Нурсултан Пиялы.