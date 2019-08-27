Сборная Беларуси по мини-футболу победила азербайджанцев в товарищеском матче

Белорусы пропустили мяч на 6-й минуте игры, а затем Сергей Силивончик, Антон Гусаков и Максим Евдокимов к середине первого тайма сделали счет 3:1 в пользу хозяев, после чего гости сократили разрыв до минимума. Во второй половине встречи Антон Гусаков и Владислав Селюк забили еще два гола, на что азербайджанцы ответили лишь одним забитым мячом.

Игрой белорусской команды впервые руководил новый наставник Александр Савинцев, сменивший Андрея Толмача, который недавно стал генеральным директором ФК «Динамо-Минск».

В десяти предыдущих встречах белорусы побеждали 3 раза, азербайджанцы — 6, один матч завершился вничью.

Второй спарринг сборные Беларуси и Азербайджана проведут 28 августа в Борисове. Сейчас в европейском рейтинге белорусы занимают 14-е место, азербайджанцы находятся на четвертой позиции.