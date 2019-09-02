Игрок сборной Казахстана по футзалу забил в матче за Суперкубок Португалии

Тайнан открыл счет в лиссабонском дерби уже на второй минуте. В дальнейшем его команда доминировала на площадке и забила шесть мячей, а «Бенфика» ответила лишь двумя голами. «Спортинг» завоевал трофей и теперь их ожидает старт в чемпионате Португалии. Еще один игрок сборной Казахстана и одноклубник Тайнана Лео не принял участие в матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fCIlE0M3Myg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Тайнан защищал цвета «Кайрата» в двух последних сезонах и выступал за национальную сборную Казахстана на Евро-2018. Летом игрок перебрался в «Спортинг» на правах свободного агента. Примечательно, что свой последний матч за «Кайрат» он провел в финале Лиги чемпионов против своего будущего клуба, который в итоге выиграл турнир.