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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана по футзалу забил в матче за Суперкубок Португалии

Натурализованный нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан отличился в первом официальном матче за португальский «Спортинг». В игре за Суперкубок страны его новый клуб одолел принципиального соперника — «Бенфику», сообщает Vesti.kz.

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Тайнан открыл счет в лиссабонском дерби уже на второй минуте. В дальнейшем его команда доминировала на площадке и забила шесть мячей, а «Бенфика» ответила лишь двумя голами. «Спортинг» завоевал трофей и теперь их ожидает старт в чемпионате Португалии. Еще один игрок сборной Казахстана и одноклубник Тайнана Лео не принял участие в матче.

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Напомним, что Тайнан защищал цвета «Кайрата» в двух последних сезонах и выступал за национальную сборную Казахстана на Евро-2018. Летом игрок перебрался в «Спортинг» на правах свободного агента. Примечательно, что свой последний матч за «Кайрат» он провел в финале Лиги чемпионов против своего будущего клуба, который в итоге выиграл турнир.

Также отметим, что Тайнан уже сыграл против «Кайрата» на предсезонном соревновании в Португалии и оформил дубль — позже его признали лучшим игроком и бомбардиром турнира.

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