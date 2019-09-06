Сборная Португалии обыграла украинцев в матче Суперфинала Евролиги
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная Португалии по пляжному футболу нанесла поражение команде Украины в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сборная Португалии по пляжному футболу нанесла поражение команде Украины в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
Встреча второго тура группы 2 завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев турнира.
В другом матче группы сборная Италии со счетом 7:2 победила команду Турции.