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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пережить сезон: чемпионат России по мини-футболу стартует с девятью клубами

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Розыгрыш 28-го чемпионата России по мини-футболу стартует в субботу с участием всего девяти клубов.

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В прошлом сезоне в суперлиге соревновались десять команд. В новом сезоне по сравнению с предыдущим в плане участников должно было произойти только одно изменение: вместо прекратившего существование «БЛиКа» из Нефтеюганска в элитном дивизионе выступит грозненский «Беркут». Но в итоге новосибирский «Сибиряк» принял решение выступать в Высшей лиге. Хотя изначально этот клуб фигурировал в числе участников суперлиги.

Глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев постарался внести ясность в этот вопрос. «По “Сибиряку” ситуация была тяжелой. Мы честно пытались спасти этот клуб и пришли к пониманию с руководством команды, что сегодня она сделает шаг назад и следующий сезон проведет в Высшей лиге. При этом губернатор Новосибирской области заверил, что на 2020 год будет увеличено финансирование, но это произойдет только с 1 января», — заметил он.

«И этого финансирования точно хватает для участия в суперлиге, — добавил Алиев. — Но руководство “Сибиряка” пока не рискует и уходит в Высшую лигу. C новым бюджетом “Сибиряк” в следующем сезоне сможет вернуться в суперлигу».

В предстоящем сезоне в суперлиге выступят «Тюмень», московский КПРФ, екатеринбургская «Синара», «Норникель» из Норильска, «Газпром-Югра» из Югорска, «Беркут», самарское «Динамо», «Ухта» и «Новая генерация» из Сыктывкара. Алиев согласился, что девять участников — это мало для суперлиги. «К сожалению, это объективная реальность, и сегодня мы имеем то, что имеем. Этот период нужно пережить», — сказал глава АМФР.

«Я хочу обратить внимание на безумный ажиотаж в Высшей лиге. У нас на 16 мест в Западной и Восточной конференциях претендуют по 18−19 клубов. На следующий сезон мы определили 32 клуба. И с несколькими командами в случае их положительного выступления в предстоящем сезоне будем вести переговоры о переходе в суперлигу. Так что мы надеемся, что через сезон мы доведем количество участников суперлиги до 12 команд. Повторюсь, нужно спокойно пережить этот период и продолжать работать», — резюмировал Алиев.

Функционер рассказал, что в будущем суперлигу могут пополнить нижегородский «Оргхим», «Корпорация АСИ» из Кемерово, московский «Спартак», «Алга» из Уфы и тот же «Сибиряк». По словам главы лиги, искусственно привлекать кого-то к участию в суперлиге этого сезона было бы бессмысленно.

В фаворитах — половина участников

В минувшем сезоне впервые в истории титул чемпиона завоевала «Тюмень», которая вместе с КПРФ дебютирует в розыгрыше Лиги чемпионов. Глава АМФР рассказал, что московский клуб сумел урегулировать с УЕФА все вопросы, связанные с названием и логотипом команды, которые полностью соответствуют таковым в политической партии. «Все вопросы с УЕФА решены, в организации пошли навстречу. Название команды КПРФ будет сохранено, для участия в турнире будет изменен только логотип», — сказал Алиев. Говоря про фаворитов предстоящего чемпионата России, Алиев заявил, что «борьбу за медали будут вести 5−6 клубов».

«Победитель прошлого сезона “Тюмень”, а также второй участник Лиги чемпионов КПРФ точно не сбавят обороты, а, наоборот, будут усиливаться под еврокубки. Есть и другие клубы, которые привыкли быть в медалях — “Газпром-Югра”, “Синара” и другие. Эти команды будут стараться реабилитироваться за прошлый сезон. Я знаю, что большую программу по развитию клуба ведет “Норникель”, яркими футболистами пополнилась “Ухта”. Так что если говорить о фаворитах, то смело можно называть половину участников», — добавил он.

Формат национального первенства не претерпит изменений. В регулярном чемпионате с 7 сентября по 18 апреля команды проведут 18 туров. В каждом туре будет сыграно по два матча между одними и теми же клубами. Из-за нечетного числа участников одна команда будет пропускать тур. По итогам 18 туров определится восьмерка сильнейших, которые продолжат борьбу в плей-офф.

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