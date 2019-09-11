Юношеская сборная России по мини-футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 11 сентября. Юношеская сборная России (до 19 лет) по мини-футболу не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Риге. Это стало известно после того, как в заключительном матче группового этапа поляки обыграли команду Латвии со счетом 3:1.