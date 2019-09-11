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21:47 (мск), источник: ТАСС

Юношеская сборная России по мини-футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 11 сентября. Юношеская сборная России (до 19 лет) по мини-футболу не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Риге. Это стало известно после того, как в заключительном матче группового этапа поляки обыграли команду Латвии со счетом 3:1.

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Ранее россияне уступили сборной Португалии со счетом 1:4. После трех туров сборная России заняла третье место, набрав три очка, одержав победу над сборной Латвии (5:1) и уступив полякам (2:3) и португальцам. Первое место в группе заняла команда Португалии (9 очков), на втором месте завершила групповой раунд сборная Польши (6). Россияне заняли третье место по итогам группового раунда. Четвертыми стали латвийцы (0).

Во второй группе досрочно в полуфинал вышла команда Испании (9), со второго места в полуфинал турнира пробилась команда Хорватии (6), третьими стали украинцы (3), четвертыми — голландцы (0).

В финальном турнире чемпионата Европы стартовали восемь команд. В полуфинальных матчах сыграют португальцы и хорваты, испанцы и поляки. Полуфиналы пройдут 12 сентября, финальная встреча состоится 14 сентября.

Чемпионат Европы по мини-футболу среди юношей (игроки до 19 лет) проходит впервые. Следующий турнир состоится в 2021 году, место проведения соревнований Союз европейских футбольных ассоциаций определит позднее.

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