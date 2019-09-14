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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» стал победителем матча за Суперкубок Казахстана по футзалу

Встреча прошла в Атырау.

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Источник: Instagram

«Кайрат» обыграл «Актобе» в матче за Суперкубок Казахстана по футзалу и стал обладателем первого трофея в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая состоялась в Атырау, завершилась со счетом — 4:0. Авторами мячей у победителей стали Дуглас, Даурен Нургожин и Диего, оформивший дубль.

Напомним, «Кайрат» является действующим чемпионом Казахстана, а «Актобе» — обладателем национального Кубка.

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