«Кайрат» стал победителем матча за Суперкубок Казахстана по футзалу
Встреча прошла в Атырау.
Встреча прошла в Атырау.
«Кайрат» обыграл «Актобе» в матче за Суперкубок Казахстана по футзалу и стал обладателем первого трофея в сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая состоялась в Атырау, завершилась со счетом — 4:0. Авторами мячей у победителей стали Дуглас, Даурен Нургожин и Диего, оформивший дубль.
Напомним, «Кайрат» является действующим чемпионом Казахстана, а «Актобе» — обладателем национального Кубка.