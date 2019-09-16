«Дорожник» одержал две победы на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу и возглавил турнирную таблицу

В первом туре шестикратные чемпионы страны разгромили на своей площадке земляков из ФК «Минск» со счетом 6:1, а затем на выезде подопечные Валерия Досько не оставили шансов на успех «Щучину» — 7:1. В этих играх один из лидеров «Дорожника» Андрей Скварчевский забил 4 мяча, а у его партнеров по команде Андрея Грицука и Александра Умпировича на гол меньше.

Действующий чемпион Беларуси «Столица» на старте уверенно переиграл у себя дома еще один минский клуб «Динамо-БНТУ» — 6:2, а во втором туре сыграл вничью в Гомеле с местным «БЧ» — 3:3. Обладатель серебра прошлого первенства оршанский «Витэн» сначала в гостях разошелся миром с гомельским ВРЗ — 2:2, а затем на своей площадке разгромил гродненский «УВД-Динамо» — 7:1.

Внизу турнирной таблицы «Минск», «Динамо-БНТУ» и «Щучин», потерпевшие по два поражения.

В 31-м чемпионате Беларуси по мини-футболу принимают участие 12 команд. Сначала они проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях), а затем начнутся матчи раунда плей-офф. В октябре минская «Столица» станет хозяином турнира 7-й отборочной группы Лиги чемпионов. Соперниками белорусов будут голландский «Ховокубо» (9 октября), французский «Тулон» (10 октября) и косовский «Либурн» (12 октября).