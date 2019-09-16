Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Уфа
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15.09
Бетис
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
15.09
Монако
Марсель
34
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
14:15 (мск), источник: БЕЛТА

«Дорожник» одержал две победы на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу и возглавил турнирную таблицу

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый титулованный белорусский мини-футбольный клуб минский «Дорожник» одержал две победы и возглавил турнирную таблицу 31-го национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом туре шестикратные чемпионы страны разгромили на своей площадке земляков из ФК «Минск» со счетом 6:1, а затем на выезде подопечные Валерия Досько не оставили шансов на успех «Щучину» — 7:1. В этих играх один из лидеров «Дорожника» Андрей Скварчевский забил 4 мяча, а у его партнеров по команде Андрея Грицука и Александра Умпировича на гол меньше.

Действующий чемпион Беларуси «Столица» на старте уверенно переиграл у себя дома еще один минский клуб «Динамо-БНТУ» — 6:2, а во втором туре сыграл вничью в Гомеле с местным «БЧ» — 3:3. Обладатель серебра прошлого первенства оршанский «Витэн» сначала в гостях разошелся миром с гомельским ВРЗ — 2:2, а затем на своей площадке разгромил гродненский «УВД-Динамо» — 7:1.

Читайте также
«Столица» в третий раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу

Внизу турнирной таблицы «Минск», «Динамо-БНТУ» и «Щучин», потерпевшие по два поражения.

В 31-м чемпионате Беларуси по мини-футболу принимают участие 12 команд. Сначала они проведут двухкруговой турнир (матчи дома и в гостях), а затем начнутся матчи раунда плей-офф. В октябре минская «Столица» станет хозяином турнира 7-й отборочной группы Лиги чемпионов. Соперниками белорусов будут голландский «Ховокубо» (9 октября), французский «Тулон» (10 октября) и косовский «Либурн» (12 октября).

Национальная сборная Беларуси в конце октября примет участие в основном раунде отборочного турнира чемпионата мира. В итальянском Эболи белорусам предстоит встретиться с хозяином 4 квалификационной группы командой Италии, а также с венграми и англичанами. В решающий раунд квалификации выйдут по две лучших команды из восьми отборочных групп. Финальный этап 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.

Читайте также
 Известный актер похудел на 100 кг
Татьяну Навку не смогли отличить от собственной дочери
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там
Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет он установил рекорд клуба
Роналду про обвинения в изнасиловании: Было неловко перед детьми
Чемпионки ОИ нам не по зубам. Россия разгромлена Китаем на КМ
Месси вернулся
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
«Спартак» остался без главного тренера перед матчем с «Барысом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь