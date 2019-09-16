«Дорожник» одержал две победы на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу и возглавил турнирную таблицу
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый титулованный белорусский
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый титулованный белорусский
В первом туре шестикратные чемпионы страны разгромили на своей площадке земляков из ФК «Минск» со счетом 6:1, а затем на выезде подопечные Валерия Досько не оставили шансов на успех «Щучину» — 7:1. В этих играх один из лидеров «Дорожника» Андрей Скварчевский забил 4 мяча, а у его партнеров по команде Андрея Грицука и Александра Умпировича на гол меньше.
Действующий чемпион Беларуси «Столица» на старте уверенно переиграл у себя дома еще один минский клуб «Динамо-БНТУ» — 6:2, а во втором туре сыграл вничью в Гомеле с местным «БЧ» — 3:3. Обладатель серебра прошлого первенства оршанский «Витэн» сначала в гостях разошелся миром с гомельским ВРЗ — 2:2, а затем на своей площадке разгромил гродненский «УВД-Динамо» — 7:1.
Внизу турнирной таблицы «Минск», «Динамо-БНТУ» и «Щучин», потерпевшие по два поражения.
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