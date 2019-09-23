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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с Россией

Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с Россией во втором матче на Кубке Каспия в Астрахани, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте Артем Аношкин вывел хозяев вперед, но казахстанцы ответили на это голом Арнольда Кнауба на 37-й.

В другом матче второго тура Иран сыграл вничью с Азербайджаном — 1:1. На старте же турнира иранцы со счетом 2:1 победили Казахстан.

После двух туров Иран с четырьмя очками возглавляет таблицу, опережая Россию по дополнительным показателям. У Азербайджана и Казахстана — по одному баллу, но казахстанцы идут четвертыми из-за разницы голов.

Заключительные матчи пройдут 25 сентября. В 17:00 по времени Нур-Султана Казахстан начнет игру с Азербайджаном, а в 20:00 стартует встреча Россия — Иран.

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