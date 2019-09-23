Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с Россией

Игра завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте Артем Аношкин вывел хозяев вперед, но казахстанцы ответили на это голом Арнольда Кнауба на 37-й.

В другом матче второго тура Иран сыграл вничью с Азербайджаном — 1:1. На старте же турнира иранцы со счетом 2:1 победили Казахстан.

После двух туров Иран с четырьмя очками возглавляет таблицу, опережая Россию по дополнительным показателям. У Азербайджана и Казахстана — по одному баллу, но казахстанцы идут четвертыми из-за разницы голов.