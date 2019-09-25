В Краснодаре открыли первое поле для мини-футбола по стандартам УЕФА

«В Краснодаре открыли первое доступное для всех и соответствующее международным критериям поле для мини-футбола. Площадку сделали в самом большом округе Краснодара — Прикубанском. На ней — профессиональное искусственное покрытие, которое соответствует стандартам УЕФА», — говорится в сообщении.

«Конечно, площадки такого качества будут привлекать больше горожан к спорту. Тем более, что у жителей есть огромный спрос на спортивные площадки, они везде и всегда загружены», — приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Евгения Первышова.

Размер площадки превышает 1 тыс. кв. м, размер поля — 40 м на 20 м, на нем уложено искусственное покрытие, которое используют на профессиональных футбольных стадионах, установлены профессиональные ворота, нанесена разметка.