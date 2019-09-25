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13:18 (мск), источник: ТАСС

В Краснодаре открыли первое поле для мини-футбола по стандартам УЕФА

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Поле для мини-футбола, построенное по стандартам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), открыли в Прикубанском округе Краснодара. Заниматься на нем смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, являющиеся приверженцами здорового образа жизни, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

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«В Краснодаре открыли первое доступное для всех и соответствующее международным критериям поле для мини-футбола. Площадку сделали в самом большом округе Краснодара — Прикубанском. На ней — профессиональное искусственное покрытие, которое соответствует стандартам УЕФА», — говорится в сообщении.

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«Конечно, площадки такого качества будут привлекать больше горожан к спорту. Тем более, что у жителей есть огромный спрос на спортивные площадки, они везде и всегда загружены», — приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Евгения Первышова.
Размер площадки превышает 1 тыс. кв. м, размер поля — 40 м на 20 м, на нем уложено искусственное покрытие, которое используют на профессиональных футбольных стадионах, установлены профессиональные ворота, нанесена разметка.

В Краснодарской краевой федерации футбола ТАСС сообщили, что по итогам 2018 года в массовый и любительский футбол были вовлечены более 308,6 тыс. жителей региона. «Статистика за 2019 год будет собрана к концу года, мы ожидаем существенное увеличение числа занимающихся массовым футболом», — сказали в пресс-службе региональной федерации.

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