В Краснодаре открыли первое поле для мини-футбола по стандартам УЕФА
КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Поле для
КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Поле для
«В Краснодаре открыли первое доступное для всех и соответствующее международным критериям поле для
«Конечно, площадки такого качества будут привлекать больше горожан к спорту. Тем более, что у жителей есть огромный спрос на спортивные площадки, они везде и всегда загружены», — приводит
Размер площадки превышает 1 тыс. кв. м, размер поля — 40 м на 20 м, на нем уложено искусственное покрытие, которое используют на профессиональных футбольных стадионах, установлены профессиональные ворота, нанесена разметка.
В Краснодарской краевой федерации футбола ТАСС сообщили, что по итогам 2018 года в массовый и любительский футбол были вовлечены более 308,6 тыс. жителей региона. «Статистика за 2019 год будет собрана к концу года, мы ожидаем существенное увеличение числа занимающихся массовым футболом», — сказали в