Реформы «Кайрата» и дебют «Аята». Казахстанские клубы стартуют в футзальной Лиге чемпионов

Корреспондент Vesti.kz представляет соперников наших клубов, а также оценивает шансы на выход в следующий этап.

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«Кайрат»

Чемпион Казахстана, по сути, начинает сезон именно сейчас. Ранее алматинцы не слишком удачно съездили на предсезонный турнир в Португалию (проиграли «Бенфике» и «Спортингу»), а потом с ожидаемой легкостью прошлись по соперникам в Суперкубке и Кубке Казахстана.

«Кайрат» переживает непростую перестройку: состав покинули ментальные лидеры Динмухамбет Сулейменов и Серик Жаманкулов, а также одна из главных звезд клуба — Тайнан. Пришедшие новички молоды и амбициозны, но определенных выводов по ним пока не сделал даже главный тренер команды Кака.

В соперниках у алматинцев две очень серьезные команды: вице-чемпион Испании «Эль-Посо» и вице-чемпион России КПРФ. У испанцев очень крепкий состав, в прошлом сезоне они до последнего бились с «Барселоной» за чемпионство, а летом забрали у каталонцев Лео Сантану (экс-игрока «Кайрата»), правда, сейчас бразилец травмирован. Но и без него у «Эль-Посо» есть большие игроки, в частности Мигелин (двукратный чемпион Европы).

КПРФ, опять же, опасен составом, где есть основные игроки сборной России Янар Асадов и Артем Ниязов, а также испанец Лин. Россияне уже начали внутренний сезон, одержав четыре победы в шести матчах. Это действительно опасный соперник, но исторически «Кайрат» играет с москвичами достаточно успешно (было несколько побед на Кубке Еременко).

Еще один оппонент — чемпион Венгрии «Береттьоуйфалу», пожалуй, ничего сложного, кроме названия, в этой команде нет, но их небольшой шанс в том, что игры данного квартета будут проходить у них дома — в Венгрии.

Лига чемпионов. Основной раунд. Путь А, группа 4.

8 октября.

«Кайрат» — МФК КПРФ (19:45, трансляция на телеканале «Ел Арна»).

«Эль Посо» — «Береттьоуйфалу».

9 октября.

«Эль Посо» — «Кайрат» (19:45, трансляция на телеканале «Ел Арна»).

«Береттьоуйфалу» — МФК КПРФ.

11 октября.

МФК КПРФ — «Эль Посо».

«Береттьоуйфалу» — «Кайрат» (20:00, трансляция на телеканале «Ел Арна»).

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«Аят»

Рудненский клуб дебютирует в еврокубках, и это очень ответственный момент для них. Соперники у «Аята» еще сложнее, чем у «Кайрата». На этот раз уже чемпионы Испании и России — «Барселона» и «Тюмень», а также чемпион Литвы «Витис» (хозяин площадки).

Под Лигу чемпионов «Аят» неплохо укрепил состав, пригласив российских легионеров — Артема Качера и Константина Агапова. Кроме того, в команде есть несколько фактурных бразильцев и пара кандидатов в сборную Казахстана.

Учитывая, что из группы в элитный раунд выходят три команды, наиболее вероятно, что именно «Аят» будет спорить за третье место с «Витисом». Объективно, добиться положительных результатов с «Барсой» или «Тюменью» казахстанскому клубу будет очень сложно, поэтому решающий матч для «Аята» будет как раз с «Витисом» в первом туре.

Лига чемпионов. Основной раунд. Путь А, группа 3.

8 октября.

«Барселона» — «Тюмень».

«Аят» — «Витис» (22:00).

9 октября.

«Аят» — «Барселона» (19:30).

«Витис» — «Тюмень».

11 октября.

«Тюмень» — «Аят» (19:30).