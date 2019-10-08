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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл российскому клубу на старте Лиги чемпионов по футзалу

Казахстанский «Кайрат» проиграл российскому КПРФ на старте основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч проходил сегодня, 8 октября, и завершился со счетом 0:3. Все голы были забиты в первом тайме: на третьей минуте отличился Сими Салотти, на 11-й — Владимир Разуманов, а на 17-й — Янар Асадов. Для КПРФ эта победа стала первой в истории в ЛЧ.

В четвертой группе в Венгрии также играют испанский «Эль-Посо» и местный «Береттьоуйфалу». Три лучшие команды выйдут в элитный раунд.

Завтра, 9 октября, в 19:45 по времени Нур-Султана «Кайрат» сыграет с «Эль-Посо», а через два дня встретится с «Береттьоуйфалу».

Отметим, что Казахстан в ЛЧ также представляет «Аят», который в 22:00 встретится с литовским «Витисом».

В прошлом сезоне «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и дошел до финала ЛЧ, где проиграл португальскому «Спортингу» из Лиссабона, а «Аят» стал серебряным призером чемпиона и впервые в истории получил путевку в ЛЧ.

Отметим, что, кроме Казахстана, двумя клубами в ЛЧ представлены только Испания, Португалия и Россия.

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