«Кайрат» проиграл российскому клубу на старте Лиги чемпионов по футзалу
Казахстанский «Кайрат» проиграл российскому КПРФ на старте основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Кайрат» проиграл российскому КПРФ на старте основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч проходил сегодня, 8 октября, и завершился со счетом 0:3. Все голы были забиты в первом тайме: на третьей минуте отличился Сими Салотти, на 11-й — Владимир Разуманов, а на 17-й — Янар Асадов. Для КПРФ эта победа стала первой в истории в ЛЧ.
В четвертой группе в Венгрии также играют испанский «Эль-Посо» и местный «Береттьоуйфалу». Три лучшие команды выйдут в элитный раунд.
Завтра, 9 октября, в 19:45 по времени
Отметим, что Казахстан в ЛЧ также представляет «Аят», который в 22:00 встретится с литовским «Витисом».
В прошлом сезоне «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и дошел до финала ЛЧ, где проиграл португальскому «Спортингу» из Лиссабона, а «Аят» стал серебряным призером чемпиона и впервые в истории получил путевку в ЛЧ.
Отметим, что, кроме Казахстана, двумя клубами в ЛЧ представлены только Испания, Португалия и Россия.