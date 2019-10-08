Казахстанский клуб дебютировал с победы в Лиге чемпионов перед матчем с «Барселоной»

В рамках третьей группы основного раунда клуб из Рудного со счетом 5:4 победил литовский «Витис».

На девятой, 25-й и 35-й минутах у «Аята» отличился Матеус Преа, оформивший хет-трик, на 15-й — Хебберт Болт, а на 18-й — Азат Валиуллин. За «Витис» на восьмой минуте забил Артур Юхно, на 24-й и 39-й- Леандро, а на 35-й — Рафа, реализовавший пенальти.

В группе вместе с «Аятом» и «Витисо» также выступают испанская «Барселона» и российская «Тюмень». Матчи проходят в Литве, а в элитный раунд выйдут три команды.

В следующей игре «Аят» завтра, 9 октября, в 20:30 по времени Нур-Султана встретится с «Барселоной», а спустя два дня сыграет с «Тюменью».

Ранее первый матч в ЛЧ провел «Кайрат», который проиграл российскому КПРФ со счетом 0:3. В прошлом сезоне алматинцы дошли до финала.