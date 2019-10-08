Казахстанский клуб дебютировал с победы в Лиге чемпионов перед матчем с «Барселоной»
Казахстанский «Аят» дебютировал с победы в Лиге чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Аят» дебютировал с победы в Лиге чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках третьей группы основного раунда клуб из Рудного со счетом 5:4 победил литовский «Витис».
На девятой, 25-й и 35-й минутах у «Аята» отличился Матеус Преа, оформивший
В группе вместе с «Аятом» и «Витисо» также выступают испанская «Барселона» и российская «Тюмень». Матчи проходят в Литве, а в элитный раунд выйдут три команды.
В следующей игре «Аят» завтра, 9 октября, в 20:30 по времени
Ранее первый матч в ЛЧ провел «Кайрат», который проиграл российскому КПРФ со счетом 0:3. В прошлом сезоне алматинцы дошли до финала.
Отметим, что, кроме Казахстана, двумя клубами в ЛЧ представлены только Испания, Португалия и Россия.