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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из Казахстана после победы в дебютном матче Лиги чемпионов разгромно проиграл «Барселоне»

Казахстанский «Аят» разгромно проиграл испанской «Барселоне» во втором туре группового этапа основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vk.com/sc_ayat

Встреча завершилась со счетом 1:7. Единственный мяч в составе казахстанской команды забил Антон Рындин, отличившийся на последней минуте матча. К тому времени «Аят» проигрывал со счетом 0:7.

Стоит отметить, что команды выступают в рамках третьей группы основного раунда, где также играют литовский «Витис» и российская «Тюмень». Матчи проходят в Литве, а в элитный раунд выйдут три команды.

В рамках последнего тура «Аят» сыграет с «Тюменью», а «Барселона» — с «Витисом». Эти матчи пройдут 11 октября.

Напомним, «Аят» дебютировал с победы в Лиге чемпионов по футзалу над «Витисом» со счетом 5:4. Также свой матч в ЛЧ провел и «Кайрат», который проиграл российскому КПРФ со счетом 0:3. В прошлом сезоне алматинцы дошли до финала.

Отметим, что, кроме Казахстана, двумя клубами в ЛЧ представлены только Испания, Португалия и Россия.

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