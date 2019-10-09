Клуб из Казахстана после победы в дебютном матче Лиги чемпионов разгромно проиграл «Барселоне»

Источник: vk.com/sc_ayat

Встреча завершилась со счетом 1:7. Единственный мяч в составе казахстанской команды забил Антон Рындин, отличившийся на последней минуте матча. К тому времени «Аят» проигрывал со счетом 0:7.

Стоит отметить, что команды выступают в рамках третьей группы основного раунда, где также играют литовский «Витис» и российская «Тюмень». Матчи проходят в Литве, а в элитный раунд выйдут три команды.

В рамках последнего тура «Аят» сыграет с «Тюменью», а «Барселона» — с «Витисом». Эти матчи пройдут 11 октября.

Напомним, «Аят» дебютировал с победы в Лиге чемпионов по футзалу над «Витисом» со счетом 5:4. Также свой матч в ЛЧ провел и «Кайрат», который проиграл российскому КПРФ со счетом 0:3. В прошлом сезоне алматинцы дошли до финала.