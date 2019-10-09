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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл второй подряд матч и оказался в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Казахстанский «Кайрат» проиграл испанскому «Эль-Посо» и потерпел второе подряд поражение в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч состоялся сегодня, 9 октября, и завершился со счетом 3:2 в пользу испанской команды. «Кайрат» вышел вперед на 14-й минуте благодаря голу игрока сборной Казахстана Дугласа. Однако всего через 13 секунд соперник отыгрался.

В начале второго тайма алматинцы пропустили второй мяч в свои ворота, а отыграться смогли только на 30-й минуте. Причем сделал это голкипер сборной Казахстана Игита. Но на 36-й минуте «Эль-Посо» забил третий мяч, который и стал победным.

Таким образом, «Кайрат» остался без набранных очков, а в активе «Эль-Посо» стало шесть баллов. Также в четвертой группе, матчи которой проходят в Венгрии, играют местный «Береттьоуйфалу» и российский КПРФ. Три лучшие команды выйдут в элитный раунд.

В заключительном матче основного раунда «Кайрат» 11 октября сыграет с «Береттьоуйфалу» за право продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Напомним, в первом матче основного раунда «Кайрат» проиграл КПРФ со счетом 0:3. Для российской команды эта победа стала первой в истории в ЛЧ.

В прошлом сезоне «Кайрат» стал чемпионом Казахстана и дошел до финала ЛЧ, где проиграл португальскому «Спортингу» из Лиссабона, а «Аят» стал серебряным призером чемпионата и впервые в истории получил путевку в ЛЧ.

Отметим, что, кроме Казахстана, двумя клубами в ЛЧ представлены только Испания, Португалия и Россия.

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