Минская «Столица» с крупной победы над нидерландским «Ховокубо» стартовала в мини-футбольной Лиге чемпионов
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом матче основного раунда
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом матче основного раунда
Все вопросы относительно победителя матча были практически сняты уже к 15-й минуте. После голов Руслана Лазюка и сделавшего дубль Павла Раговика счет стал 3:0 в пользу белорусского клуба. В дальнейшем минская команда еще шесть раз поразила ворота голландцев. Соперники ответили одним взятием ворот. Гол забил Мохаммед Дарри.
В первом матче игрового дня косовский «Либурн» свел к ничьей матч против «Тулона» — 5:5.
10 октября «Столица» сыграет с «Тулоном». Путевку в элитный раунд завоюет лишь лучшая дружина группы.
Положение в группе 7 сейчас таково: «Столица» — 3 очка (1 игра), «Либурн» — 1 (1), «Тулон» — 1 (1), «Ховокубо» — 0 (1).