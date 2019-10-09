Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Германия
Аргентина
20
Футбол. Сборные
19:30
Бахрейн
Азербайджан
23
Футбол. Сборные
10.10
Бразилия
Сенегал
Футбол. Сборные
10.10
Таиланд
Конго
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Казахстан
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Беларусь
Эстония
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
22:39 (мск), источник: БЕЛТА

Минская «Столица» с крупной победы над нидерландским «Ховокубо» стартовала в мини-футбольной Лиге чемпионов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом матче основного раунда мини-футбольной Лиги чемпионов минская «Столица» одержала уверенную победу над нидерландским «Ховокубо» со счетом 9:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Все вопросы относительно победителя матча были практически сняты уже к 15-й минуте. После голов Руслана Лазюка и сделавшего дубль Павла Раговика счет стал 3:0 в пользу белорусского клуба. В дальнейшем минская команда еще шесть раз поразила ворота голландцев. Соперники ответили одним взятием ворот. Гол забил Мохаммед Дарри.

В первом матче игрового дня косовский «Либурн» свел к ничьей матч против «Тулона» — 5:5.

10 октября «Столица» сыграет с «Тулоном». Путевку в элитный раунд завоюет лишь лучшая дружина группы.

Положение в группе 7 сейчас таково: «Столица» — 3 очка (1 игра), «Либурн» — 1 (1), «Тулон» — 1 (1), «Ховокубо» — 0 (1).

 Известный актер похудел на 100 кг
Лера Кудрявцева показала трогательные фото со своей дочерью
Красивая Загитова, восточная Медведева и модная Трусова
Мария Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры
Российские гимнасты впервые взяли золото ЧМ в командном турнире
Определилась дата матча «Спартак» — «Ростов» в 1/8 Кубка России
Британские СМИ ответили на слова Дзюбы перед игрой с Шотландией
Сборная Германии по футболу играет с Аргентиной (трансляция)
Моуринью отказался возглавить соперника «Зенита» в группе ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь