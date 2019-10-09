Минская «Столица» с крупной победы над нидерландским «Ховокубо» стартовала в мини-футбольной Лиге чемпионов

Все вопросы относительно победителя матча были практически сняты уже к 15-й минуте. После голов Руслана Лазюка и сделавшего дубль Павла Раговика счет стал 3:0 в пользу белорусского клуба. В дальнейшем минская команда еще шесть раз поразила ворота голландцев. Соперники ответили одним взятием ворот. Гол забил Мохаммед Дарри.