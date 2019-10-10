Бразильский футзалист ударом ногой в лицо отправил соперника в глубокий нокаут и больницу

При счете 1:1 игрок гостей Фернандиньо неудачно обработал мяч на своей половине площадки. В борьбу с ним вступил футболист «Коринтианса» Даниэль Баталья. Последний выполнил замах и первым добрался до мяча, однако по инерции продолжил движение в сторону соперника и ударил его ногой в лицо.

Удар вышел настолько сильным, что игрок потерял сознание и упал на паркет.

За удар в голову Баталья получил прямую красную карточку. Фернандиньо же положили на носилки и увезли в ближайшую больницу, где игрок прошел обследование. Его жизни ничто не угрожает.