Нападающий сборной Казахстана по футзалу помог португальскому клубу одержать победу в Лиге чемпионов

В матче против сербского «Экономаца» игрок сборной Казахстана открыл счет, после чего португальская команда забила еще 11 мячей и выиграла — 12:1.
Это вторая победа «Спортинга» в группе, ранее «львы» обыграли боснийский «Мостар» (5:0). Таким образом, «Спортинг» обеспечил себе участие в элитном раунде ЛЧ. В заключительном матче основного раунда португальцы сыграют против словенского «Добовеца».
Отметим, что за «Спортинг» также сыграл еще один казахстанский игрок — Лео, который ранее отказался от выступлений за национальную сборную.
Напомним, что «Спортинг» является действующим победителем Лиги чемпионов. В нынешнем еврокубковом розыгрыше принимают участие две казахстанские команды. «Кайрат» уступил в двух матчах основного раунда, а рудненский «Аят» обыграв литовский «Витис», затем проиграл испанской «Барселоне».