Нападающий сборной Казахстана по футзалу помог португальскому клубу одержать победу в Лиге чемпионов

В матче против сербского «Экономаца» игрок сборной Казахстана открыл счет, после чего португальская команда забила еще 11 мячей и выиграла — 12:1.

Читайте также «Кайрат» проиграл второй подряд матч и оказался в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Это вторая победа «Спортинга» в группе, ранее «львы» обыграли боснийский «Мостар» (5:0). Таким образом, «Спортинг» обеспечил себе участие в элитном раунде ЛЧ. В заключительном матче основного раунда португальцы сыграют против словенского «Добовеца».

Отметим, что за «Спортинг» также сыграл еще один казахстанский игрок — Лео, который ранее отказался от выступлений за национальную сборную.