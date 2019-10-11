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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана по футзалу помог португальскому клубу одержать победу в Лиге чемпионов

Экс-форвард «Кайрата», а ныне один из лидеров португальского «Спортинга» Тайнан, отличился во втором туре основного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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В матче против сербского «Экономаца» игрок сборной Казахстана открыл счет, после чего португальская команда забила еще 11 мячей и выиграла — 12:1.

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Это вторая победа «Спортинга» в группе, ранее «львы» обыграли боснийский «Мостар» (5:0). Таким образом, «Спортинг» обеспечил себе участие в элитном раунде ЛЧ. В заключительном матче основного раунда португальцы сыграют против словенского «Добовеца».

Отметим, что за «Спортинг» также сыграл еще один казахстанский игрок — Лео, который ранее отказался от выступлений за национальную сборную.

Напомним, что «Спортинг» является действующим победителем Лиги чемпионов. В нынешнем еврокубковом розыгрыше принимают участие две казахстанские команды. «Кайрат» уступил в двух матчах основного раунда, а рудненский «Аят» обыграв литовский «Витис», затем проиграл испанской «Барселоне».

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