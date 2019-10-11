Казахстанский клуб впервые вышел в элитный раунд ЛЧ после поражения от чемпиона России

Игра третьей группы Пути А прошла сегодня, 11 октября, в Литве и завершилась со счетом 3:8. За «Аят» на седьмой и 17-й минутах забил Азат Валиулин, а на 23-й отличился Хебберт Болт.

Ранее «Аят» проиграл испанской «Барселоне» — 1:7, а стартовал с победы над литовским «Витисом» — 5:4.

В 22:00 по времени Нур-Султана «Барселона» встретится с «Витисом», но итоги этой игры не повлияют на расклад группы. Испанский клуб, имеющий сейчас шесть очков, гарантировал себе первое место за счет победы над «Тюменью» в личной встрече. Третье место с тремя баллами занял «Аят», который опередил «Витис» благодаря победу в очном матче.