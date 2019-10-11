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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб впервые вышел в элитный раунд ЛЧ после поражения от чемпиона России

Казахстанский «Аят» уступил российской «Тюмени» в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра третьей группы Пути А прошла сегодня, 11 октября, в Литве и завершилась со счетом 3:8. За «Аят» на седьмой и 17-й минутах забил Азат Валиулин, а на 23-й отличился Хебберт Болт.

Ранее «Аят» проиграл испанской «Барселоне» — 1:7, а стартовал с победы над литовским «Витисом» — 5:4.

В 22:00 по времени Нур-Султана «Барселона» встретится с «Витисом», но итоги этой игры не повлияют на расклад группы. Испанский клуб, имеющий сейчас шесть очков, гарантировал себе первое место за счет победы над «Тюменью» в личной встрече. Третье место с тремя баллами занял «Аят», который опередил «Витис» благодаря победу в очном матче.

В элитный раунд выходят три команды из групп Пути А и победители групп Пути B. Для «Аята», который в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Казахстана, эта ЛЧ стала дебютной.

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