Казахстанский клуб впервые вышел в элитный раунд ЛЧ после поражения от чемпиона России
Казахстанский «Аят» уступил российской «Тюмени» в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Аят» уступил российской «Тюмени» в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра третьей группы Пути А прошла сегодня, 11 октября, в Литве и завершилась со счетом 3:8. За «Аят» на седьмой и 17-й минутах забил Азат Валиулин, а на 23-й отличился Хебберт Болт.
Ранее «Аят» проиграл испанской «Барселоне» — 1:7, а стартовал с победы над литовским «Витисом» — 5:4.
В 22:00 по времени
В элитный раунд выходят три команды из групп Пути А и победители групп Пути B. Для «Аята», который в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата Казахстана, эта ЛЧ стала дебютной.