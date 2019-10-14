Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» и «Аята» в элитном раунде ЛЧ по футзалу
Стали известны все потенциальные соперники казахстанских клубов — «Кайрат» и «Аята» в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает KazFootball.kz.
Стали известны все потенциальные соперники казахстанских клубов — «Кайрат» и «Аята» в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает KazFootball.kz.
В элитном раунде примут участие 16 команд. Матчи это стадии турнира состоятся с 19 по 24 ноября 2019 года.
Жеребьевка пройдет 18 октября. Соперниками казахстанских команд могут стать:
— «Спортинг» (Португалия);
— «Добовец» (Словения);
— «Мостар» (Босния и Герцеговина);
— «Бенфика» (Португалия);
— «Херсон» (Украина);
— «Халле-Гооик» (Бельгия);
— «Барселона» (Испания);
— «Тюмень» (Россия);
— КПРФ (Россия);
— «Мурсия» (Испания);
— «Спарта» (Прага, Чехия);
— «Ново Вриеме» (Хорватия);
— «Столица» (Беларусь);
— «Пезаро» (Италия).