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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Он извинился и будет играть». Защитник «Спортинга» вернулся в сборную Казахстана по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикарлдо Кака рассказал о решении защитника португальского «Спортинга» Лео возобновить международную карьеру, сообщает Vesti.kz.

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Ранее игрок пропустил несколько сборов и товарищеских матчей национальной команды, включая сентябрьский турнир в России. В интервью Vesti.kz Лео заявил, что его отказ от вызова сборную связан с личными причинами и несправедливым отношением к нему.

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«Мы с ним поговорили, он извинился, все нормально, он будет играть за сборную и в частности поможет команде в ближайших матчах отбора на чемпионат мира. Тайнан? Он тоже будет играть», — отметил бразильский специалист.

Напомним, что Лео ранее был одним из ключевых игроков «Кайрата» и сборной Казахстана. В составе алматинского клуба он дважды выигрывал Кубок УЕФА, а также бронзовые медали в составе сборной Казахстана на Евро-2016. После окончательного перехода в «Спортинг» бразилец с казахстанским паспортом выиграл Лигу чемпионов-2018/19 .

Отметим, что сборная Казахстана с 23 по 26 октября сыграет три матча в отборе на ЧМ-2020. Соперниками команды станут Албания, Голландия и Румыния.

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