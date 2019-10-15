«Он извинился и будет играть». Защитник «Спортинга» вернулся в сборную Казахстана по футзалу

Ранее игрок пропустил несколько сборов и товарищеских матчей национальной команды, включая сентябрьский турнир в России. В интервью Vesti.kz Лео заявил, что его отказ от вызова сборную связан с личными причинами и несправедливым отношением к нему.

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«Мы с ним поговорили, он извинился, все нормально, он будет играть за сборную и в частности поможет команде в ближайших матчах отбора на чемпионат мира. Тайнан? Он тоже будет играть», — отметил бразильский специалист.

Напомним, что Лео ранее был одним из ключевых игроков «Кайрата» и сборной Казахстана. В составе алматинского клуба он дважды выигрывал Кубок УЕФА, а также бронзовые медали в составе сборной Казахстана на Евро-2016. После окончательного перехода в «Спортинг» бразилец с казахстанским паспортом выиграл Лигу чемпионов-2018/19 .