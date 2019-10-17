Алматы захотел снова принять элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Заявка в УЕФА на проведение игр данной стадии турнира в многофункциональном спорткомплексе «Алматы Арена» уже подана, окончательное решение будет принято 18 октября на жеребьевке элитного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что «Кайрат» вышел в следующий этап турнира, заняв третье место в основном раунде Лиги чемпионов. Алматинцам не удалось обыграть российский КПРФ и испанский «Эль-Посо», но победа над венгерским «Береттьоуйфалу» обеспечила команде Кака выход в элитный раунд.