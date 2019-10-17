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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Алматы захотел снова принять элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Матчи элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу с участием «Кайрата», возможно, пройдут в Алматы, сообщает Vesti.kz.

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Заявка в УЕФА на проведение игр данной стадии турнира в многофункциональном спорткомплексе «Алматы Арена» уже подана, окончательное решение будет принято 18 октября на жеребьевке элитного раунда Лиги чемпионов.

Отметим, что «Кайрат» вышел в следующий этап турнира, заняв третье место в основном раунде Лиги чемпионов. Алматинцам не удалось обыграть российский КПРФ и испанский «Эль-Посо», но победа над венгерским «Береттьоуйфалу» обеспечила команде Кака выход в элитный раунд.

Напомним, что «Кайрат» дважды принимал матчи финального раунда Лиги чемпионов (ранее Кубка УЕФА) на «Алматы Арене», а также один раз игры элитного раунда в данном спорткомплексе. В сезоне 2018/19 на «Алматы Арене» прошел Финал четырех Лиги чемпионов, которой стал рекордным по посещаемости в истории европейского футзала. В финале прошлого розыгрыша ЛЧ «Кайрат» уступил португальскому «Спортингу».

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