Алматы захотел снова принять элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
Матчи элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу с участием «Кайрата», возможно, пройдут в Алматы, сообщает Vesti.kz.
Матчи элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу с участием «Кайрата», возможно, пройдут в Алматы, сообщает Vesti.kz.
Заявка в УЕФА на проведение игр данной стадии турнира в многофункциональном спорткомплексе «Алматы Арена» уже подана, окончательное решение будет принято 18 октября на жеребьевке элитного раунда Лиги чемпионов.
Отметим, что «Кайрат» вышел в следующий этап турнира, заняв третье место в основном раунде Лиги чемпионов. Алматинцам не удалось обыграть российский КПРФ и испанский «Эль-Посо», но победа над венгерским «Береттьоуйфалу» обеспечила команде Кака выход в элитный раунд.
Напомним, что «Кайрат» дважды принимал матчи финального раунда Лиги чемпионов (ранее Кубка УЕФА) на «Алматы Арене», а также один раз игры элитного раунда в данном спорткомплексе. В сезоне 2018/19 на «Алматы Арене» прошел Финал четырех Лиги чемпионов, которой стал рекордным по посещаемости в истории европейского футзала. В финале прошлого розыгрыша ЛЧ «Кайрат» уступил португальскому «Спортингу».