«Тюмень» и КПРФ примут матчи элитного раунда ЛЧ по мини-футболу

В пятницу состоялась жеребьевка элитного раунда турнира, по результатам которой «Тюмень» и КПРФ стали хозяевами матчей своих групп. «Тюмень» попала в квартет B, где также выступят действующий победитель Лиги чемпионов португальский «Спортинг», казахстанский «Аят» и хорватский «Ново Вриеме».