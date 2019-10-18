«Тюмень» и КПРФ примут матчи элитного раунда ЛЧ по мини-футболу
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские
В пятницу состоялась жеребьевка элитного раунда турнира, по результатам которой «Тюмень» и КПРФ стали хозяевами матчей своих групп. «Тюмень» попала в квартет B, где также выступят действующий победитель Лиги чемпионов португальский «Спортинг», казахстанский «Аят» и хорватский «Ново Вриеме».
Соперниками КПРФ по группе A стали боснийский «Мостар», бельгийский «Халле-Гойк» и словенский «Добовец».
Матчи элитного раунда Лиги чемпионов пройдут с 19 по 24 ноября. Победители групп выйдут в финальную стадию турнира.