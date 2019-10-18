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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тюмень» и КПРФ примут матчи элитного раунда ЛЧ по мини-футболу

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские мини-футбольные клубы «Тюмень» и московский КПРФ получили право принять матчи элитного раунда Лиги чемпионов.

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В пятницу состоялась жеребьевка элитного раунда турнира, по результатам которой «Тюмень» и КПРФ стали хозяевами матчей своих групп. «Тюмень» попала в квартет B, где также выступят действующий победитель Лиги чемпионов португальский «Спортинг», казахстанский «Аят» и хорватский «Ново Вриеме».

Соперниками КПРФ по группе A стали боснийский «Мостар», бельгийский «Халле-Гойк» и словенский «Добовец».

Матчи элитного раунда Лиги чемпионов пройдут с 19 по 24 ноября. Победители групп выйдут в финальную стадию турнира.

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