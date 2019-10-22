Оптимальный состав и статус фаворита. Сборная Казахстана по футзалу стартует в отборе на чемпионат мира

После сверхуспешного периода работы Какау в сборной Казахстана, где были два полуфинала Евро и выход в плей-офф на чемпионат мира, настал новый период во главе с Пауло Рикардо Кака. Предстоящие игры станут первым серьезным тестом для тренера сборной.

Да, при Кака сборная уже провела несколько товарищеских матчей и турниров, но все-таки официальные игры это другой уровень ответственности. Лишь косвенно о состоянии команды мы можем судить по играм на недавнем турнире в Астрахани, где Казахстан встречался с Ираном, Азербайджаном и Россией. Те матчи получились полезными и принесли неплохие результаты, в особенности ничья с Россией показала, что казахстанская сборная продолжает удерживать высокий европейский уровень.

Напомним, что ранее сборная Казахстана по футзалу выступала на двух мундиалях. В далеком 2000-м году наша команда прошла на ЧМ в Гватемале через азиатский отбор. В 2016 году сборная приехала в Колумбию уже в статусе бронзовых призеров Евро и по-настоящему статусной командой в мировом футзале. Тогда казахстанцы вышли в 1/8 финала, где проиграли испанцам.

Нынешние соперники Казахстана в основном раунде отбора ЧМ-2020 на бумаге не представляют серьезной угрозы. Румыния никогда не выступала на чемпионатах мира, Голландия последний раз играла на мировом турнире в 2000 году, у Албании также нет существенных успехов, лишь в прошлом году она впервые сыграла на большом соревновании — Евро-2018.



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Состав сборной Казахстана на данный момент выглядит весьма внушительно. Помимо традиционно сильного блока игроков из «Кайрата», команде помогут лидеры португальского «Спортинга» — Лео и Тайнан, и это действительно важное усиление для сборной. Из потерь можно отметить лишь травмированного Нурсултана Пиялы, молодой универсал из «Кайрата» неплохо показал себя в этом году, но пока ему есть альтернатива.

Состав сборной Казахстана

Вратари: Игита («Кайрат»), Александр Гуров («Аят»);.

Полевые игроки: Чингиз Есенаманов, Даурен Нургожин, Дуглас, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов, Альберт Акбаликов (все — «Кайрат»), Динмухамбет Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба — «Жетысу»), Лео, Тайнан (оба — «Спортинг», Португалия), Кайрат Иманалин («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»).

ЧМ-2020, квалификация, основной раунд

Расписание игр: