Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборе на чемпионат мира

Сегодня, 23 октября, команда провела первый матч в группе 5. розыгрыш которой проходит в Румынии. Подопечные Кака встречались с командой Албании и одержали победу со счетом 4:0. В первом тайме отличился Альберт Акбаликов. А после перерыва отличились Тайнан, Дуглас и Даурен Турсагулов.