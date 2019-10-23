Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборе на чемпионат мира
Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном раунде чемпионата мира, который пройдет в 2020 году в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном раунде чемпионата мира, который пройдет в 2020 году в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 октября, команда провела первый матч в группе 5. розыгрыш которой проходит в Румынии. Подопечные Кака встречались с командой Албании и одержали победу со счетом 4:0. В первом тайме отличился Альберт Акбаликов. А после перерыва отличились Тайнан, Дуглас и Даурен Турсагулов.
Следующий матч сборная Казахстана проведет завтра, 24 октября, против Голландии. А затем в заключительном матче группы 26-го числа сыграет с Румынией.