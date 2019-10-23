Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Чайка
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Армавир
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Луч
20
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Зенит
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
Челси
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
22
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Генк
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Авангард К
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Факел
72
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Мордовия
20
Все события
Фоторепортажи
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборе на чемпионат мира

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном раунде чемпионата мира, который пройдет в 2020 году в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: kazfootball.kz

Сегодня, 23 октября, команда провела первый матч в группе 5. розыгрыш которой проходит в Румынии. Подопечные Кака встречались с командой Албании и одержали победу со счетом 4:0. В первом тайме отличился Альберт Акбаликов. А после перерыва отличились Тайнан, Дуглас и Даурен Турсагулов.

Следующий матч сборная Казахстана проведет завтра, 24 октября, против Голландии. А затем в заключительном матче группы 26-го числа сыграет с Румынией.

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборе на чемпионат мира
Почему российский спорт ждет самый суровый приговор
Главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на 5 матчей
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско
В РУСАДА ответили на слова бывшего министра спорта Украины
КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча за драку
Футболисты «Спартака-2» оформили два хет-трика в матче ФНЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» в матче Юношеской лиги УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь