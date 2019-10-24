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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана возглавила группу отбора на ЧМ по футзалу

Сборные Румынии и Голландии по футзалу провели первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Румынии и завершилась ничьей — 1:1. На гол Матса Велсебура (4-я минута) хозяева паркета ответили точным ударом Думитру Стойки (8-я).

Напомним, сборные Румынии и Нидерландов находятся в группе 5, которую после победы над Албанией (4:0) возглавляет сборная Казахстана.

Следующий матч подопечные Кака проведут 24 октября против Голландии. Начало игры в 19:30 по столичному времени.

В заключительном туре группы 26-го числа сборная Казахстана сыграет с Румынией.

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