Сборная Казахстана возглавила группу отбора на ЧМ по футзалу
Сборные Румынии и Голландии по футзалу провели первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборные Румынии и Голландии по футзалу провели первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Румынии и завершилась ничьей — 1:1. На гол Матса Велсебура (4-я минута) хозяева паркета ответили точным ударом Думитру Стойки (8-я).
Напомним, сборные Румынии и Нидерландов находятся в группе 5, которую после победы над Албанией (4:0) возглавляет сборная Казахстана.
Следующий матч подопечные Кака проведут 24 октября против Голландии. Начало игры в 19:30 по столичному времени.
В заключительном туре группы 26-го числа сборная Казахстана сыграет с Румынией.