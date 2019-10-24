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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу досрочно вышла в следующий раунд отбора на ЧМ-2020

Сборная Казахстана по футзалу досрочно обеспечила себе место в элитном раунде квалификации чемпионата мира, который пройдет в 2020 году в Литве, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это стало возможным благодаря двум победам над Албанией (4:0) и Голландией (5:0).

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Таким образом, казахстанцы набрали шесть очков и досрочно обеспечили себе одно из первых мест в группе. Второе и третье место делят Румыния и Голландия, которые набрали по одному баллу, а на четвертой строчке располагается Алмабния — ноль баллов. При этом сегодня между собой сыграют Румыния и Албания.

Отметим, что элитный раунд объединит 16 сборных, которые будут поделены на четыре группы. Лучшая команда квартета получит прямую путевку на турнир, а занявшие вторые места сборные проведут стыковые матчи за две вакантные путевки. Жеребьевка элитного раунда состоится 7 ноября этого года. Матчи состоятся с 28 января по 2 февраля 2020 года.

Заключительный матч группы 5, розыгрыш которой проходит в Румынии, сборная Казахстана сыграет 26-го числа против хозяйки паркета.

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