Сборная Казахстана по футзалу досрочно вышла в следующий раунд отбора на ЧМ-2020

Это стало возможным благодаря двум победам над Албанией (4:0) и Голландией (5:0).

Таким образом, казахстанцы набрали шесть очков и досрочно обеспечили себе одно из первых мест в группе. Второе и третье место делят Румыния и Голландия, которые набрали по одному баллу, а на четвертой строчке располагается Алмабния — ноль баллов. При этом сегодня между собой сыграют Румыния и Албания.

Отметим, что элитный раунд объединит 16 сборных, которые будут поделены на четыре группы. Лучшая команда квартета получит прямую путевку на турнир, а занявшие вторые места сборные проведут стыковые матчи за две вакантные путевки. Жеребьевка элитного раунда состоится 7 ноября этого года. Матчи состоятся с 28 января по 2 февраля 2020 года.