Сборная России по мини-футболу обыграла боснийцев в матче квалификации ЧМ
ТАСС, 24 октября. Сборная России по
ТАСС, 24 октября. Сборная России по
В составе сборной России отличились Артем Антошкин (15-я минута), Руслан Кудзиев (19), Янар Асадов (30) и Валерий Демин (34).
Матч группы 7 между сборными Хорватии и Швеции пройдет позднее в среду. Следующий матч российская команда проведет 26 октября против команды Хорватии.
Европейская квалификация к чемпионату мира состоит из четырех этапов, шесть сборных выйдут в финальную часть турнира. Всего в основном этапе принимают участие 32 сборные, 16 из которых пройдут в элитный раунд, в ходе которого четыре победителя групп выйдут напрямую в финальную часть. Две оставшиеся путевки будут разыграны в
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