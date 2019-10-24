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19:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по мини-футболу обыграла боснийцев в матче квалификации ЧМ

ТАСС, 24 октября. Сборная России по мини-футболу со счетом 4:2 победила команду Боснии и Герцеговины во втором матче основного раунда отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2020 года. Все матчи отборочного турнира группы 7, где выступают команды России, Боснии и Герцеговины, Швеции и Хорватии, проходят в хорватском Дубровнике.

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В составе сборной России отличились Артем Антошкин (15-я минута), Руслан Кудзиев (19), Янар Асадов (30) и Валерий Демин (34).

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Матч группы 7 между сборными Хорватии и Швеции пройдет позднее в среду. Следующий матч российская команда проведет 26 октября против команды Хорватии.

Европейская квалификация к чемпионату мира состоит из четырех этапов, шесть сборных выйдут в финальную часть турнира. Всего в основном этапе принимают участие 32 сборные, 16 из которых пройдут в элитный раунд, в ходе которого четыре победителя групп выйдут напрямую в финальную часть. Две оставшиеся путевки будут разыграны в плей-офф среди сборных, занявших вторые места в своих группах в элитном раунде.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2016 года обыграла россиян. Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся раз в четыре года с 1989 года, сборная России участвовала в турнире шесть раз (1992−2000, 2008−2016). Лучшим результатом команды является второе место (2016), в 1996 году команда стала бронзовым призером, еще два раза россияне занимали четвертое место (2000, 2008).

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