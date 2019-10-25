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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы сыграли вничью с итальянцами в квалификации ЧМ по мини-футболу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью (3:3) с Италией в первом матче квалификации чемпионата мира 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В итальянском Эболи подопечные Александра Савинцева отлично начали поединок и в течение 8 минут Сергей Крыкун, Антон Матвеенко и капитан команды Александр Ольшевский забили 3 гола в ворота хозяев турнира. Однако еще до перерыва итальянцы отыграли один мяч, в середине второго тайма сократили разрыв до минимума, а за 40 секунд до окончания встречи сравняли результат.

Сегодня во втором туре соревнований в 4-й отборочной группе белорусы встретятся с командой Венгрии, которая на старте обыграла англичан с сухим счетом 3:0. Команда Италии будет соперничать с Англией.

Матчи заключительного тура пройдут 27 октября — сборная Беларуси сыграет с Англией, а итальянцы встретятся с венграми. В решающий раунд квалификации выйдут по две лучшие команды из восьми отборочных групп.

Финальная стадия 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.

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