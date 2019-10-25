Белорусы обыграли венгров в квалификации ЧМ по мини-футболу

Сегодня во втором туре соревнований в 4-й отборочной группе белорусы переиграли команду Венгрии со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на 28-й минуте отличился Владимир Жигалко, а еще через 10 минут итог подвел Павел Роговик.

В первом матче подопечные Александра Савинцева сыграли вничью с итальянцами — 3:3, венгры обыграли англичан с сухим счетом 3:0. Сегодня команда Италии будет соперничать со спортсменами из Англии.

Белорусы сыграли вничью с итальянцами в квалификации ЧМ по мини-футболу, ведя 3:1 по ходу матчаВ итальянском Эболи подопечные Александра Савинцева отлично начали поединок и в течение 8 минут Сергей Крыкун, Антон Матвеенко и капитан команды Александр Ольшевский забили 3 гола в ворота хозяев турнира.

Матчи заключительного тура пройдут 27 октября: сборная Беларуси сыграет с Англией, а итальянцы встретятся с венграми.

Положение команд: Беларусь — 4 очка (2 матча), Венгрия — 3 (2), Италия — 1 (1), Англия — 1 (1).

В решающий раунд квалификации мирового первенства выйдут по две лучшие команды из восьми отборочных групп.