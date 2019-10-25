Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Лестер
03
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Монако
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Кельн
11
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Урал
00
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерпел первое поражение в ЛЧ
20Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
21:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы обыграли венгров в квалификации ЧМ по мини-футболу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Венгрии в квалификации чемпионата мира 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня во втором туре соревнований в 4-й отборочной группе белорусы переиграли команду Венгрии со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на 28-й минуте отличился Владимир Жигалко, а еще через 10 минут итог подвел Павел Роговик.

В первом матче подопечные Александра Савинцева сыграли вничью с итальянцами — 3:3, венгры обыграли англичан с сухим счетом 3:0. Сегодня команда Италии будет соперничать со спортсменами из Англии.

Белорусы сыграли вничью с итальянцами в квалификации ЧМ по мини-футболу, ведя 3:1 по ходу матчаВ итальянском Эболи подопечные Александра Савинцева отлично начали поединок и в течение 8 минут Сергей Крыкун, Антон Матвеенко и капитан команды Александр Ольшевский забили 3 гола в ворота хозяев турнира.

Матчи заключительного тура пройдут 27 октября: сборная Беларуси сыграет с Англией, а итальянцы встретятся с венграми.

Положение команд: Беларусь — 4 очка (2 матча), Венгрия — 3 (2), Италия — 1 (1), Англия — 1 (1).

В решающий раунд квалификации мирового первенства выйдут по две лучшие команды из восьми отборочных групп.

Финальная стадия 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября
Овечкин снова переписал историю и побил крутой рекорд НХЛ
«Рубин» и «Урал» поделили очки в стартовом матче 14-го тура РПЛ
Павел Буре высказался о составе сборной России на Кубке Карьяла
Ольга Смородская: Никакого уважения к Кононову у меня нет
Экс-тренер «Зенита» раскритиковал клуб за недоверие к молодежи
Загитова показала, что ей помогает расслабиться после тренировок
Сборная России едет на Кубок Дэвиса сильнейшим составом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь