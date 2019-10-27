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26 октября, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу выиграла группу отбора на чемпионат мира-2020

Сборная Казахстана по футзалу, досрочно оформившая выход в элитный раунд чемпионата мира-2020, заняла первое место в группе, сообщают Vesti.kz.

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В заключительном третьем матче отбора основного раунда казахстанцы обыграли команду Румынии со счетом 4:2.

Причем уже в четвертой минуте сборная проигрывала 0:2, но затем забила сопернику четыре гола благодаря хет-трику Тайнана и голу Биржана Оразова.

Таким образом, в группе 5 сборная Казахстана выиграла все три матча и набрала девять максимальных очков.

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