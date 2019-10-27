Сборная Казахстана по футзалу выиграла группу отбора на чемпионат мира-2020

В заключительном третьем матче отбора основного раунда казахстанцы обыграли команду Румынии со счетом 4:2.

Причем уже в четвертой минуте сборная проигрывала 0:2, но затем забила сопернику четыре гола благодаря хет-трику Тайнана и голу Биржана Оразова.