Сборная Казахстана по футзалу выиграла группу отбора на чемпионат мира-2020
Сборная Казахстана по футзалу, досрочно оформившая выход в элитный раунд чемпионата мира-2020, заняла первое место в группе, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу, досрочно оформившая выход в элитный раунд чемпионата мира-2020, заняла первое место в группе, сообщают Vesti.kz.
В заключительном третьем матче отбора основного раунда казахстанцы обыграли команду Румынии со счетом 4:2.
Причем уже в четвертой минуте сборная проигрывала 0:2, но затем забила сопернику четыре гола благодаря
Таким образом, в группе 5 сборная Казахстана выиграла все три матча и набрала девять максимальных очков.