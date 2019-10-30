Анохин: Россия — фаворит в гонке за право принять элитный раунд отбора ЧМ по мини-футболу
В случае одобрения заявки Союзом европейских футбольных ассоциаций матчи чемпионата мира — 2020 пройдут во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.
В случае одобрения заявки Союзом европейских футбольных ассоциаций матчи чемпионата мира — 2020 пройдут во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.
МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Россия является фаворитом на проведение элитного раунда отборочного этапа чемпионата мира 2020 года по
Во вторник Ассоциация
«Приятно, когда Россия подает заявки на проведение крупных событий, особенно футбольных, — сказал Анохин. — Россия умеет проводить масштабные соревнования, и мы точно сделаем все на самом высоком уровне.
«Когда Россия подает заявку на проведение любых соревнований, она всегда фаворит, особенно в футболе. Вы посмотрите на достижения: проведенный чемпионат мира по футболу в 2018 году, чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году, финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в
По итогам основного раунда, который прошел с 23 по 26 октября, россияне заняли первое место в группе 7, одержав победы над командами Швеции (7:3) и Боснии и Герцеговины (4:2), а также сыграв вничью с хорватами (2:2). В элитном раунде 16 команд будут разделены на четыре группы, победители квартетов напрямую пробьются в финальную стадию турнира, команды, занявшие второе место, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах.
После элитного раунда пройдут стыковые матчи 9 и 12 апреля. Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.