«Хочу выиграть чемпионат мира». Игита — о целях в сборной Казахстана и тяжелой группе в ЛЧ

— Игита, каковы ваши впечатления от недавних игр отбора ЧМ-2020, чем вы довольны и что ожидаете от элитного раунда?

— Все супер, у нас есть большой опыт, плюс до этого мы неплохо сыграли на турнире в России. В Румынии у нас был практически оптимальный состав, мы с уважением отнеслись к нашим соперникам в первом и втором матче, поэтому эти игры получились качественными и интенсивными. Против Румынии, мы знали, что сильнее их, но они играли дома, кроме того, это тоже хорошая команда. Мы проигрывали 0:2 и это был еще один урок для нас, затем мы прибавили и победили.

В итоге мы выполнили свою задачу и теперь посмотрим на жеребьевку, в Европе много сильных соперников, но мы всегда играем за сборную со всей ответственностью.

— Недавно вы провели 55 матчей за сборную Казахстана, а помните ли первую игру?

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— Эти 55 игр — целая жизнь, я мало пропустил матчей за это время, эта стабильность очень важна для меня. Первый матч я помню, мы играли с Узбекистаном дома в 2013 году, выиграли 4:3.

Казахстан — мой дом, сейчас моя цель сыграть за сборную 100 матчей, думаю, что я способен достичь этой отметки. И еще: я надеюсь, что стану чемпионом мира или Европы в составе сборной Казахстана.



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— Перейдем к клубным делам. После прошлогоднего финала Лиги чемпионов «Кайрат» пережил тяжелый старт в новом розыгрыше, потерпев два поражения в основном раунде. С чем это связано?

— Кажется, впервые «Кайрат» проиграл сразу два матча на одной стадии турнира, по крайней мере, за все годы, что я нахожусь в клубе, я не помню такого случая. Но что еще интереснее, мы играли лучше соперников во всех трех играх, однако в спорте бывают такие дни — очень странные. В таких матчах ты можешь играть хоть всю ночь — но ты все равно не забьешь. С КПРФ мы очень много атаковали, их вратарь выдал отличный матч. С «Эль-Посо» мы тоже контролировали игру, создали больше моментов. Конечно, кто не видел матчи, скажет, что «Кайрат» проиграл и был слабее, но в действительности это было не так, нам не хватало лишь реализации.

— В элитном раунде ЛЧ вас ждут три команды из топ-чемпионатов — португальская «Бенфика», итальянский «Песаро» и снова испанский «Эль-Посо». Будет тяжело?

— Я еще никогда не видел настолько сильную группу на стадии элитного раунда. Всем будет трудно, в том числе нам, но мы играем дома — это плюс, болельщики нам помогут. Главный матч для нас сейчас, можно сказать финал — это первая игра против «Эль-Посо», если обыграем их, то сохраним шанс на выход до последнего тура. Будет очень трудно, но у нас есть шанс.