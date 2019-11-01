«Столица» сыграет в Балтийской футзальной лиге. В чемпионате Беларуси ей тесно

Да, «Столице» стало тесно во внутреннем чемпионате, Кубке. Даже Лиги чемпионов с ее элитным раундом и «Барсой» в соперниках маловато. Подавай, видите ли, им новый драйв и новый вызов. Новообразованная Baltic Futsal League — самое то.



А если серьезно, то идея для игровых видов спорта не нова. Нечто подобное проводилось и проводится в других игровых видах спорта. Казалось бы, какое отношение имеет Беларусь к Балтике? Никакое! Но организаторам было за счастье получить согласие на участие от участника Лиги чемпионов. Еще до старта «Столицу» негласно внесли в ранг фаворита.



В Лиге 8 команд из пяти стран: FC Cosmos и Narva United из Эстонии, FC Petrow и TFK Rezekne из Латвии, Gargzdu Pramogos и FC Vytis из Литвы, МФК «АЖИО» из России и МФК «Столица» из Беларуси.



Дабы не загружать соперников, организаторы решили при верстке календаря пойти по простому пути. Команды сыграют семь туров: по три матча дома и в гостях. А последний тур с участием всех команд состоится в апреле 2020 года Таллинне.



Исполнительный директор турнира Борис Шипунов параллельно выполняет обязанности руководителя в одной из команд-участниц — FC Cosmos, основной конкурент которого в стране Narva United.



— Не секрет, на площадке с Нарвой мы соревнуемся. За ее пределами мы дружим и поддерживаем друг друга. Было бы странно, если бы первый клуб, которому в Эстонии мы предложили принять участие в лиге, была бы не Narva United. У нас со всеми клубами, я считаю, нормальные взаимоотношения, но Нарва чуть ближе, чуть роднее.



МФК «АЖИО» из Санкт-Петербурга — топ-команда прибалтийского уровня. Неслучайно, что промо-турнир Baltic Cup, который проходил в Литве в мае, выиграла именно команда «АЖИО». В решающем поединке они обыграли «Сокiл» из высшего дивизиона чемпионата Украины. Из Латвии — TFK Rezekne и FC Petrow. Рассматривался клуб Nikars. Однако в виду некоторых обстоятельств и причин, Nikars с нового сезона прекращает существование. Хотя они и закончили на мажорной ноте в статусе чемпиона Латвии. В свою очередь, надеюсь, что это временно. Литву будут представлять две команды из верхушки чемпионата страны — клуб с труднопроизносимым названием Gargzdu Pramogos и FC Vytis. Cогласно последнему рейтингу УЕФА, FC Vytis входит в топ-20 европейских футзальных клубов. Состав участников интересный, и для любого клуба здесь будет, где проверить себя, соперники достойные.



Зачем подобное движение нужно «Столице», подробно очертил генеральный менеджер Андрей Медведев.



— «Столица» всегда стремится к участию в международных матчах и турнирах. Это дает дополнительный игровой опыт игрокам и тренерскому штабу, позволяет выйти за рамки собственного мировоззрения в части организационных аспектов, межкомандных коммуникаций, инициирует дополнительный зрительский интерес, который невозможен в рамках локальных соревнований, дает импульс к развитию спонсорства, билетных программ. На наш взгляд, текущий формат Лиги чемпионов УЕФА не позволяет командам в полном объеме имлементировать все эти преимущества, особенно для тех команд, которые не принимают у себя группу. Балтийская лига — новый международный турнир, и мы благодарны организаторам за предоставленное право принять в нем участие. Нас привлекает его формат. Участие в турнире позволит распределить международные матчи и все бенефиты от них по ходу всего сезона. Для игроков это будет, с одной стороны, дополнительной нагрузкой, но с другой стороны — новым вызовом, так как спортивная задача одна — победа в турнире. Для болельщиков — новые впечатления, эмоции и возможность больше узнать о мини-футболе в других странах.



Из октета участников БФЛ две команды играли в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА. «Столица» заняла первое место в своей группе и завоевала право принимать в Минске элитный раунд. Vytis не сумели выйти из сложной группы, соперниками в которой были испанская «Барса», российская «Тюмень» и казахстанский «Аят».



Baltic Futsal League уже стартовала. Первый тур состоялся 18 октября и получится одним из самых длительных по срокам из-за участия «Столицы» в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА и отъезда игроков команды в свои сборные на квалификацию к ЧМ-2020. И здесь стоит сделать ремарку, что календарь турнира кроился, в первую очередь, под «Столицу».



Отметим, что питерский «АЖИО» привлек внимание тем, что пригласил в стан команды Анатолия Тимощука, в карьере которого выступления за донецкий «Шахтер», питерский «Зенит» и мюнхенскую «Баварию». «АЖИО» приедет в Минск 14 декабря.

Какие планы у БФЛ? На следующий сезон планируется расширение за счет участников из Польши и Финляндии. Насколько это реально и интересно — покажет время. Но сам по себе проект в разрезе популяризации вида спорта нетривиальный.