Минская «Столица» разгромила «Гаргждай» в дебютном матче Балтийской лиги по мини-футболу
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» успешно провела свой дебютный матч в розыгрыше Балтийской лиги по
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» успешно провела свой дебютный матч в розыгрыше Балтийской лиги по
Сегодня на паркете минского дворца спорта «Уручье» белорусская дружина не оставила шансов на успех литовскому клубу «Гаргджай», разгромив гостей со счетом 7:1. Уже к перерыву «столичники» забили 5 мячей, а во втором тайме отличились еще дважды, на что литовцы ответили голом за 3 минуты до окончания встречи.
Свой следующий матч в Балтийской лиге «Столица» проведет 29 ноября в гостях у эстонского «Космоса» из Таллинна, который в первом туре уступил на своей площадке российскому «Ажио» из
Гости одержали победу еще в двух поединках стартового тура. Чемпион Литвы каунасский «Витис» обыграл в Риге латвийский клуб «Петров» — 7:4, а эстонская «Нарва» была сильнее литовского «Резекне» — 4:2.
До выезда в Эстонию подопечным Евгения Осинцева предстоит провести 3 матча чемпионата Беларуси, а также принять групповой турнир элитного раунда Лиги чемпионов. В борьбе за единственную путевку в «Финал четырех» чемпионской Лиги спортсмены «Столицы» сыграют в Минске с украинским «Херсоном» (20 ноября), чешской «Спартой» из Праги (21 ноября) и испанской «Барселоной» (23 ноября).