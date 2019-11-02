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16:07 (мск), источник: БЕЛТА

Минская «Столица» разгромила «Гаргждай» в дебютном матче Балтийской лиги по мини-футболу

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» успешно провела свой дебютный матч в розыгрыше Балтийской лиги по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на паркете минского дворца спорта «Уручье» белорусская дружина не оставила шансов на успех литовскому клубу «Гаргджай», разгромив гостей со счетом 7:1. Уже к перерыву «столичники» забили 5 мячей, а во втором тайме отличились еще дважды, на что литовцы ответили голом за 3 минуты до окончания встречи.

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Свой следующий матч в Балтийской лиге «Столица» проведет 29 ноября в гостях у эстонского «Космоса» из Таллинна, который в первом туре уступил на своей площадке российскому «Ажио» из Санкт-Петербурга со счетом 1:3.

Гости одержали победу еще в двух поединках стартового тура. Чемпион Литвы каунасский «Витис» обыграл в Риге латвийский клуб «Петров» — 7:4, а эстонская «Нарва» была сильнее литовского «Резекне» — 4:2.

До выезда в Эстонию подопечным Евгения Осинцева предстоит провести 3 матча чемпионата Беларуси, а также принять групповой турнир элитного раунда Лиги чемпионов. В борьбе за единственную путевку в «Финал четырех» чемпионской Лиги спортсмены «Столицы» сыграют в Минске с украинским «Херсоном» (20 ноября), чешской «Спартой» из Праги (21 ноября) и испанской «Барселоной» (23 ноября).

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