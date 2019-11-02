Минская «Столица» разгромила «Гаргждай» в дебютном матче Балтийской лиги по мини-футболу

Сегодня на паркете минского дворца спорта «Уручье» белорусская дружина не оставила шансов на успех литовскому клубу «Гаргджай», разгромив гостей со счетом 7:1. Уже к перерыву «столичники» забили 5 мячей, а во втором тайме отличились еще дважды, на что литовцы ответили голом за 3 минуты до окончания встречи.

Свой следующий матч в Балтийской лиге «Столица» проведет 29 ноября в гостях у эстонского «Космоса» из Таллинна, который в первом туре уступил на своей площадке российскому «Ажио» из Санкт-Петербурга со счетом 1:3.

Гости одержали победу еще в двух поединках стартового тура. Чемпион Литвы каунасский «Витис» обыграл в Риге латвийский клуб «Петров» — 7:4, а эстонская «Нарва» была сильнее литовского «Резекне» — 4:2.