«Беркут» разгромил «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Грозненский «Беркут» на выезде разгромил «Ухту» во втором матче шестого тура чемпионата России по
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Грозненский «Беркут» на выезде разгромил «Ухту» во втором матче шестого тура чемпионата России по
Встреча, состоявшаяся в Ухте, завершилась со счетом 9:2. В составе «Беркута» по дублю оформили Дмитрий Катанэ, Анатолий Зыков, Антон Белоусов и Кирилл Козлов.
Другие результаты воскресных матчей турнира:
«Динамо» (Самара) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:2,
«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 6:2.