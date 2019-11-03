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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Беркут» разгромил «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Грозненский «Беркут» на выезде разгромил «Ухту» во втором матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд.

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Встреча, состоявшаяся в Ухте, завершилась со счетом 9:2. В составе «Беркута» по дублю оформили Дмитрий Катанэ, Анатолий Зыков, Антон Белоусов и Кирилл Козлов.

Другие результаты воскресных матчей турнира:

«Динамо» (Самара) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:2,

«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 6:2.

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