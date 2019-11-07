Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников за выход на чемпионат мира-2020

В группе D вместе с командой Рикардо Кака сыграют Словения, Румыния и Чехия. Матчи пройдут с 28 января по 2 февраля 2020 года в Чехии.

Составы остальных групп:

А: Португалия, Италия, Беларусь, Финляндия;

B: Испания, Сербия, Украина и Франция;

С: Россия, Азербайджан, Словакия и Хорватия.

Победители четырех групп элитного раунда напрямую выйдут на ЧМ, а команды, ставшие вторыми, сыграют в стыковых матчах.

Напомним, что в основном раунде Казахстан занял первое место в группе, одержав победы над Албанией (4:0), Голландией (5:0) и Румынией (4:2).

ЧМ-2020 с участие 24 сборных пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. На турнире Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят четыре сборные, а Океания — одну.