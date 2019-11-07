Сборная России по мини-футболу сыграет с Азербайджаном в отборе ЧМ-2020

Жеребьевка элитного раунда прошла в четверг. Сборная России попала в группу С, матчи которой пройдут в Хорватии с 27 января по 5 февраля 2020 года.

Согласно формату отборочного турнира, четыре победителя групп элитного раунда получают путевки в финальную часть чемпионата мира-2020, которая пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября. Команды, которые займут в группах вторые места, поборются еще за две путевки в раунде плей-офф, который пройдет 9 и 12 апреля.