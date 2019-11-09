«Норильский Никель» победил «Беркут» в первом матче 1/8 финала Кубка России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «Норильский Никель» обыграл «Беркут» из Грозного в первом матче 1/8 финала Кубка России по
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «Норильский Никель» обыграл «Беркут» из Грозного в первом матче 1/8 финала Кубка России по
Встреча, прошедшая в субботу в Норильске, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Данил Кутузов (14-я, 26-я минута) и Руслан Кудзиев (47).
Второй матч состоится 10 ноября.
Другие встречи завершились со следующими результатами:
«Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «Тюмень» — 0:7,
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 3:11,
ЗИК (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:9,
«Ухта» — «Корпорация АСИ» (Кемерово) — 0:1,
«Оргхим» (Нижегородская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:3.