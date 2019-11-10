«Норильский никель» вышел в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Норильский никель» победил грозненский «Беркут» и во втором матче 1/8 финала Кубка России по
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Норильский никель» победил грозненский «Беркут» и во втором матче 1/8 финала Кубка России по
Встреча, прошедшая в воскресенье в Норильске, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Норильского никеля». Голы забили у победителей Павел Сучилин (24-я минута), Ришат Котляров (40) и Владислав Шаяхметов (46). В составе проигравших отличился Кирилл Козлов (23). Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Норильска.
Другие встречи дня завершились со следующими результатами:
«Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — «Тюмень» — 0:5 (первая игра — 0:7),
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 2:6 (3:11),
ЗИК (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 5:11 (2:9),
«Ухта» — «Корпорация АСИ» (Кемерово) -7:3 (0:1),
«Оргхим» (Нижегородская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:2 (1:3).