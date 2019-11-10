«Норильский никель» вышел в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Норильске, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Норильского никеля». Голы забили у победителей Павел Сучилин (24-я минута), Ришат Котляров (40) и Владислав Шаяхметов (46). В составе проигравших отличился Кирилл Козлов (23). Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Норильска.